Ruptura con Gianmarco Onestini

Esta con Rodri Fuentes es la segunda ruptura por la que pasa Adara Molinero en menos de un año. A finales de marzo de 2020, cuando acabábamos de empezar el confinamiento duro, Adara rompió su relación con Gianmarco. Adara es toda una plusmarquista en esto de las rupturas sentimentales. Molinero conoció al italiano en Guadalix de la Sierra, cuando ambos eran concursantes en Gran Hermano VIP 7. Fueron la pareja televisiva del momento, pero tras una relación intenta las cosas acabaron hundiéndose.

“Se pira y me deja tirada”, dijo Adara sobre el Gianmarco tras su ruptura. “Nosotros hemos estado bien. Esto ha sido una cosa de los últimos días por algo que ha ocurrido”, dijo él por su parte, “una cosa que me ha dolido mucho y yo no me esperaba para nada por parte de ella”. Esa “cosa” que le dolió mucho a Gianmarco fue que Adara estaba hablando con otro chico, que no era otro que Rodri Fuentes. “¡Estoy destrozadísima, desesperada, no me lo merezco! He llorado muchísimo. Estoy muy decepcionada con él. Me va a costar mucho asimilar esto”, dijo Adara en la revista Lecturas después de su ruptura con Gianmarco. Al final, parece, no le costó tantísimo tiempo asimilarlo.