Saray Montoya, la dissenyadora que va guanyar fama per aparèixer a 'Gipsy Kings', és l'última confirmació per 'Supervivientes 2018'.

Saray se suma així a la llista de confirmats: Raquel Mosquera, Maria Lapiedra, el cantant Francisco, Mayte Zaldívar i l'actor i cantant Adrián Rodríguez.

Telecinco manté de moment la tònica en donar el nom dels participants en programes de la cadena, o relacionats d'alguna manera amb els protagonistes.

QUI ÉS SARAY MONTOYA?

Saray va decidir deixar-ho tot per la seva passió: el disseny. El 2012 va començar a treballar creant els seus propis dissenys, especialitzant-se en els casaments gitanes. L'any 2015, Quatre va fitxar per aparèixer en el seu reality 'Els Gipsy Kings'. La tercera temporada va seguir els esforços de Saray Montoya per fer créixer el seu negoci i poder muntar una botiga de roba per a núvies.

Ara, ha estat seleccionada per la direcció de 'Supervivientes' per participar en el programa.