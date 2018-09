L'ONG Save the Children ha traslladat als actors Dani Rovira i Clara Lago a Bangladesh per difondre la situació dels nens i nenes rohingya, víctimes d'un èxode massiu que ha provocat una situació d'amuntegament en els camps de refugiats. < / p>

la meitat d'aquests refugiats són nens i nenes i hi ha almenys 3.500 que estan sols, segons ha informat l'ONG. Les males condicions higièniques fan que la propagació de malalties com la diftèria, el xarampió o el còlera sigui una amenaça per als refugiats rohingyas, especialment per a menors.

Per això l'organització ha posat en marxa un web d'emergència per a tot el que vulgui manar ajuda a terreny ( 'www.tienennombre.org'). Els actors van viatjar la setmana passada a Cox 's Basar per conèixer de primera mà el drama dels rohingya i la feina que està fent Save the Children.

Durant la setmana, els dos van compartir converses tant amb famílies de refugiats com amb treballadors de l'entitat humanitària en el terreny. Han tornat del camp de refugiats "molt impressionats" i amb un "compromís ferm" de difondre la causa.

