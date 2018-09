L'artista, que ha venut més d'un milió i mig de discos en tota la seva carrera, té un innegable sentit de l'humor. El més comentat de la nit va ser la anècdota ??b> que va comptar Pablo Motos quan li va preguntar Luis Fonsi :

" Jo havia estat amb ell a Miami i m'ho havia explicat . l'endemà vaig viatjar a Mèxic en el programa 'Mèxic desperta', un programa d'informatius. Allà em van dir: Hem vist unes fotos teves amb Fonsi ahir. Com està la seva dona?. I jo els vaig dir: Home, imagina't, una nena … doncs una bogeria ", comptava el coach de 'La Veu Kids'.

"de seguida ens van enviar a publicitat. sense adonar-me'n havia deixat anar l'exclusiva de l'any, sense maldat alguna. a més, Fonsi no sol donar aquest tipus d'exclusives. Em va entrar un fogot , així que li vaig trucar corrent per demanar-li perdó i em va dir que no passava res, així que li vaig contestar que no em comptés res important de la seva vida mai més , per si se m'escapava. "< / p>

El cantant es troba ara mateix centrat en 'La Veu Kids' i preparant la seva pròxima gira. Acaba de culminar el «Tour Destinació» , la gira del seu últim treball, que l'ha portat més de dos anys i 160 actuacions per les principals ciutats europees, finalitzant el passat gener amb 2 sold out consecutius al Sant Jordi Club de Barcelona.