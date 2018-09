Jorge Javier Vázquez afronta una nova etapa ara separat de la seva parella i ha parlat per primera vegada de la seva ruptura a la revista ' Lectures '. El presentador de televisió, de vacances a la República Dominicana amb la seva mare, admet que no guarda rancor al seu espòs tot i la sorpresa que li va produir el divorci.

El català s'ha mostrat tranquil i serè respecte al seu divorci, i no vol que el seu entorn estigui embolicat en un ambient de negativitat: "no vull que aparegui cap element de tristesa, malenconia ni de nostàlgia. i precisament a la meva mare no l'he portat perquè sigui el meu drap de llàgrimes. sé que a P. el volen moltíssim. Ara he de centrar-me en l'estrena "etzibava.

d'altra banda, tot i la separació, ha admès que no guarda cap tipus de rancor a p, ja que davant tot, considera que és una de les persones "més importants" de la seva vida. A més, davant la possibilitat de tenir nova parella, ha assegurat que no vol un nou nuvi "ni en pintura".