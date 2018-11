La vida de Justin Bieber va vent en popa i és que no només la seva relació amb Selena Gómez va bé , sinó que aquests dies ha acudit a Jamaica per les noces del seu pare < / b>, una altra de les grans notícies per a ell donada la importància de la figura paterna en la seva vida. La tercera gran notícia dels últims dies per Justin és que la que ara és dona de Jeremy Bieber , el seu pare, està embarassada .

Lògicament, tant Bieber com Selena van rebre aquesta gran notícia estant a Jamaica, però el pare de Justin ha donat la notícia al món pujant a les seves xarxes socials la foto de la seva esposa en bikini i lluint panxa d'embaràs amb una gran somriure acompanyada del text " el meu preciosa dona i … ".

Chelsey Rebelo , esposa de Jeremy Bieber, estaria embarassada de 4 o 5 mesos . Aquest serà el seu primer fill , però, per Jeremy serà el quart ja que té tres, Justin, Jaxon i Jazmyn .