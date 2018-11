La cantant i actriu Selena Gómez i el cantant Justin Bieber estan en Jamaica , illa a la qual han viatjat per assistir a la < b> casament del pare del cantant i, com no, els paparazzi els persegueixen allà on van i els han fotografiat passejant el seu amor, donant-se petons i abraçades pels carrers i platges de la caribenya illa.

Segons el web americana 'TMZ' , la parella no se separa ni un moment i en totes les imatges que els fotògrafs han aconseguit se'ls veu abraçats o besant-se, però no han estat sols i també s'ha pogut veure a < b> Selena Gómez amb les primes de Justin Bieber , amb les que sembla tenir bona relació.