L'estilista del programa 'Cámbiame' ha presentat al seu nou nòvio per xarxes socials, es diu Andy i es van conèixer fa sis mesos. Pelayo assegura que "va ser un amor a" i que el seu pla és casar-se al setembre. La parella va viatjar al Brasil aquest Nadal per passar les festes en les paradisíaques platges brasileres.

Va ??ser el moment perfecte per fer el pas definitiu en les seves vides, es van demanar matrimoni en Buizos, Brasil, " en un restaurant que va ser la casa de Brigitte Bradot < / b>, Andy va agafar una molla de pa i me la va posar al dit ", ara ja llueixen anells d'or i diamants que van escollir al Brasil. Andy és un empresari nascut a Buenos Aires , Argentina. Treballa com a relacions públiques a la capital argentina i té dos negocis de moda , un d'ells el regenta amb la seva germana.

A Pelayo li ha canviat la vida en sis mesos , Andy, ha aconseguit entrar en la vida del 'influencer' i, pel que demostra a través de les seves xarxes socials, és molt feliç al costat del seu promès, " vaig saber des del primer moment que era l'home de la meva vida i que no hi hauria més "comenta Pelayo.

Sebastià Ferraro va ser la parella de Pelayo abans de trobar a Andy. Quan la relació entre tots dos va finalitzar, van saltar a la palestra rumors d'una suposada relació entre l'estilista de 'Cámbiame' i el fotògraf Pau Sáez, exparella de David Delfín , una de les persones més importants a la vida de Pelayo tant emocional com professionalment, " David Delfín i Andy s'haguessin portat superbé perquè Andy és bo i generós. Em fa molta pena que no es coneguin < / b> "va confessar l'estilista.