La passada matinada va circular per xarxes una falsa notícia que donava per mort a l'actor Sylvester Stallone. Com tot el que diuen les xarxes cau en la xarxa de "VERITABLE", tota la comunitat li va donar per mort oficialment.

Tal va ser la repercussió del rumor, que el mateix Stallone va haver de sortir en la seva pròpia defensa, sent fins i tot irònic: "Si us plau, ignorin l'estupidesa. Visc i bé i feliç i saludable … Encara colpejant!", va escriure a Instagram, xarxa on també ha pujat un vídeo burlant-se del mateix rumor: " És bo tornar de la mort! ".

La falsa informació s'acompanyava amb una sèrie d'imatges que insistien que patia d'una seriosa malaltia que li feia perdre el pèl. No obstant això, el mateix Sylvester ha demostrat que es tracta d'unes fotos realitzades durant un rodatge.

Fins i tot Metro UK, mig britànic, va publicar que estava mort per càncer de pròstata. Aquesta no és la primera vegada que Stallone ha estat objecte d'un engany sobre la seva mort. Fa dos anys, es va difondre una notícia similar, el que va obligar també a Stallone a pujar una foto seva per desmentir la seva mort.