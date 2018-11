Mònica es defineix com una artista polifacètica que s'ha anat construint a base de molta feina, molta dedicació i algunes oportunitats que s'ha creuat en el camí "Jo < b> només era una ballarina en actiu fent el que m'agradava, però va aparèixer 'Un pas endavant' en la meva vida ". Actualment col·labora a El hormiguero 3.0 ; representa el personatge de Carmela , una ballarina a Velvet ; ha col·laborat amb els estilismes en l'acabat d'estrenar programa Mestres de la costura , i per descomptat no ha abandonat la seva passió, el ball; " He descobert que tot ve de la dansa , són diferents branques […] i si, als 60 anys segur que seguiré ballant , encara que sigui com a hobby".

Es defineix com una persona forta i molt familiar , que defensa el apoderament femení " el moviment #MeToo busca donar veu a les dones, hem de recolzar-nos i aprendre a dir ja està bé , només espero que això no sigui una moda que passi ".

Com no podia ser d'altra manera, la seva idea de salut passa per gaudir del ball , reconeix que es li agrada cuidar-se però també gaudir de la vida "Durant l'embaràs engreixar 24 quilos i era la més feliç del món, gaudia amb els canvis del meu cos […] Fa anys que em van descobrir una intolerància al gluten i altres coses que evito, m'agrada menjar sa però de tant en tant em dono capricis , com el divendres de pizza amb la meva filla. El secret està en cuidar sempre "