És, sens dubte, el vídeo més comentat de les últimes hores. Marta Sánchez va aprofitar el concert que donava aquest cap de setmana al Teatre Real de Madrid per acabar el seu repertori amb una sorpresa que, segons el parer del públic assistent, va encantar als allí presents.

Vestida de vermell, i amb els colors de la bandera de fons, la madrilenya no va voler baixar de l'escenari on repassava els seus 30 anys de carrera musical, sense posar veu i lletra a l'himne d'Espanya .

LLETRA DE lA CANÇÓ

"Torno a casa, a la meva estimada terra, la que va veure néixer el meu cor aquí. Avui et canto per dir-te que fa orgull hi ha en mi, per això vaig resistir. Creix el meu amor cada vegada que me'n vaig, però no oblidis que sense tu no sé viure. Vermell, groc, colors que brillen en el meu cor i no demano perdó. T'estimo Espanya, a Déu li dono les gràcies per néixer aquí, honrar fins a la fi. Com la teva filla portaré aquest honor, omplir cada racó amb els teus raigs de sol. i si algun dia no puc tornar, Guardeu-me un lloc per descansar a la fi "