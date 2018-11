El cantant Ed Sheeran ha xerrat amb el cantant i compositor britànic, George Ezra , per al podcast que aquest grava per Apple .

La conversa entre els músics ha deixat no pocs titulars . El més destacat ha estat l'afirmació, per part de Sheraan, en la qual assegura que, durant una etapa de la seva vida va estar obsessionat amb el seu col·lega Justin Bieber i el seu físic,

"Tot el temps comparaven el meu cos amb el de Justin Bieber . i jo pensava que era molt fotogènic amb aquests abdominals perfectes i creia que tots tenien raó i < b> havia de semblar-me a ell ", li va confessar a Ezra .

Finalment, Sheeran es va adonar que la bellesa es troba a l'interior.

"Amb el pas del temps m'he adonat que no hauria de preocupar-me si estic gros o no , que ningú compra meus discos per la meva imatge sinó per la meva veu ", ha sentenciat.