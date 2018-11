A Isabel Pantoja li ha sortit una nova contrincant. L'última a carregar contra la cantant sevillana ha estat Carmen Gahona, esposa de Chiquetete. El motiu del dard llançat per la dona del músic flamenc causa de la ausiencia de la tonadillera en l'enterrament de la seva sogra Manuela, més coneguda com 'La Chumina ".

Gahona no va dubtar a agafar el telèfon i va trucar al programa 'Sálvame' per deixar anar tot el que pensa sobre l'actitud presa per Pantoja. el seu missatge no va poder ser més contundent: "Isabel Pantoja es pot anar a prendre pel cul. Tots els Pantoja, també. Ara es va a saber tot perquè el que m'importa de veritat és Antoni. Ja s'ha acabat el pantojisme. "Expressava la companya sentimental de Chiquetete, trencada de dolor per la mort de Manuela Pantoja Cortés.

A Carmen no li va agradar gens el comportament de la sevillana després de conèixer la mort. A més , també va discutir la pròpia figura de la tonadillera: "Si les grans estiguessin vives, ella estaria cantant en les festes dels pobles. És una còpia de les més grans ". Tot i així, es va deixar el missatge més important per al final, en què va dir que" escriuria un llibre sobre el més gran que li va explicar Manuela d'ella ".