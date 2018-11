Des que Carlos Lozano entrés al plató de Sálvame, tot ha explotat . On abans estava María Teresa Campos, el madrileny ha posat cap per avall el programa. D'això no hi ha dubte

Una setmana porta Carles al programa. Suficient, almenys per Mila Ximénez, que, tot i forjada en mil batalles, no va aguantar la pressió i va abandonar el plató i el programa, potser per sempre. "Chulería cap, quan ens tinguis respecte et poses en aquest lloc" , ha assenyalat abans d'abandonar el plató.

Aquesta seria la tercera ocasió en què Mila deixa el programa de Telecinco. La primera va ser per 'Supervivientes ' i la segona fa més o menys un any quan es va sotmetre a una espectacular operació estètica per retocar la seva cara.

La revista ' setmana 'assegura que ha estat el detonant perquè Ximénez ho deixi definitivament. Segons 'Setmana' fonts properes a Telecinco asseguren que faltarà les dues properes setmanes i que el seu retorn no està tan clar com semblava. Tot no va quedar en el que es va veure a la tele. Entre bastidors, va seguir l'enfrontament, que, per cert, va començar quan Lozano va parlar de Manolo Santana.