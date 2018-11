L'ex concursant més polèmica de Gran Hermano ha sorprès a tots els seus seguidors amb una look molt sexy en què es vaig poder apreciar la seva baixada de pes . Però aquest no és l'únic canvi en la vida de Aída Nízar. La concursant del reality més famós d'Espanya ha decidit deixar enrere la seva etapa televisiva a Espanya per < / b> traspassar fronteres i intentar obrir-se portes al costat dels italians ¿Estaran ells a punt per descobrir a aquest "remolí" de dona?

Encara que alguns els seus seguidors han estat molt durs amb ella per la seva extremada primesa en l'última foto que ha mostrat en les seves xarxes socials. Un vestit bicolor ajustat, que potencia més la imatge explosiva que sempre ha mostrat.