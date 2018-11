Gareth Bale és el nom propi de l'actualitat madridista. Juntament amb Cristiano Ronaldo, acapara els focus en el Reial Madrid. Zidane segueix confiant en ell, així com a la 'BBC'.

El representant del gal·lès, Jonathan Barnett, va considerar a més que Bale competirà en un futur per guanyar la Pilota d'Or i ha subratllat que el gal·lès està " molt feliç en el Reial Madrid i estima al Reial Madrid ".

Però, quant costa realment Gareth Bale?

Alejandro Cañas – ( Alejandro_CZ96):

Han hagut de passar tres anys perquè Gareth Bale desperti i torni a ser el futbolista pel qual el Reial Madrid va desemborsar més de 100 milions d'euros per ell . Després d'un 2014 en què va ser determinant per aconseguir la Copa del Rei i la Champions, la seva estada pel club blanc no s'ha caracteritzat precisament per ser protagonista en els últims èxits que ha collit el club blanc.

Independentment que ara ha recuperat la seva millor versió i contribueix a l'equip amb gols i assistències, les reiterades lesions musculars li han fet perdre protagonisme mediàtic en comparació amb altres futbolistes consolidats en l'elit i que estan ara preparats per recollir els testimonis que deixen Messi i Cristiano Ronaldo, com és el cas de Neymar, per exemple. És per això que el preu pel qual qualsevol gran d'Europa que estigui interessat en el gal·lès oscil·li entre els 70 i 80 milions d'euros.

Martín Velarde – (@mvfalcon_) :

Que el Reial Madrid no travessa el seu millor temporada és una realitat. Estancats en el quart lloc, els merengues han arribat a una clara conclusió, malgrat el "estem bé" constant de Zinedine Zidane. Tot i la desconfiança de l'afició en Benzema, el francès tornarà a ser de la partida excepte miracle al Bernabéu. Llavors, jo em pregunto … Què han de fer els jugadors suplents per tenir l'oportunitat a l'equip titular? Em refereixo a Lucas Vázquez, a Isco, a Asensio, a Kovacic …

Diu el representant de Bale que costa … 222 MILIONS! Bale no funciona. Benzema tampoc. Cristià … sembla que desperta. ¿Kroos? On és Kroos? Al pobre Keylor li cauen gairebé tots els pals. No obstant això, tot i la victòria recent enfront de la Reial Societat (5-2), el PSG té les d'eliminar el Madrid. Cavani, Mbappé i Neymar espanten, i molt.

Si cal posar-li preu al gal·lès, tal com està de boig el mercat, calculo que oscil·laria entre els 80 i 90 milions. I pensareu … "QUINA BOGERIA". Ho és, de la mateixa manera que els preus que s'han manejat per Mbappé, Neymar, Dembele, Coutinho … El mercat està boig, encara que això no és cap novetat. El preu d'alguna cosa ho dictamina la quantitat que un club està disposada a pagar. La Premier League segueix mirant a Bale amb ulls desitjosos. Veurem. De moment, per desgràcia per al futbol espanyol, el Reial Madrid ja no espanta. Potser el nom, els jugadors no.