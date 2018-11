La humorista i presentadora Eva Hache s'estrenarà aquest mateix mes de febrer com a cantant. Acompanyada per Pepe València al piano i Álvaro Rivero com a DJ, Hache presenta Vintache, un nou projecte electrònic "sense complexos i per a tots els gustos" .

"Me'n vaig a llançar a cantar. Fem clàssics populars, d'avui, d'ahir i de sempre, però trufats amb una base electrònica" , anunciava la presentadora, il·lusionada amb aquesta nova iniciativa.

el debut tindrà lloc el proper 22 de febrer a la madrilenya sala el Sol . Acompanyats pel col·lectiu Limbo, que obriran i tancaran la vetllada.

