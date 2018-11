Paris Jackson , filla de Michael Jackson, ha estat sorpresa per un paparazzi sortint d'una botiga de venda de marihuana a Los Angeles , Califòrnia, estat en què és legal la marihuana, sempre que siguis major d'edat i sigui per a ús recreatiu i dins de les seves fronteres, això no seria notícia si no fos perquè Paris té 19 anys , ia aquesta edat segueix sent menor d'edat als Estats Units, i per tant no pot comprar marihuana.

A Califòrnia es pot comprar marihuana amb les següents condicions, has de ser major de 21 anys , i només pots adquirir una quantitat de una unça ( 23,8 grams ). Una altra de les restriccions és que només pots tenir sis plantes a casa .