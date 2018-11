El 'cas Weinstein' es va obrir quan Rose McGowan va denunciar que Harvey Weinstein la va violar en un jacuzzi. La productora Jill Messick va decidir llevar-se la vida amb tan sols 50 anys , segons informa 'La Vanguardia' patia depressió des de fa anys i la seva situació va empitjorar notablement després veure embolicada en l'escàndol de la violació de Rose McGowan, la seva representada. McGowan va declarar en una entrevista a la cadena americana 'ABC' , que els representants formaven part de l'estructura de Hollywood que va buscar silenciar els casos d'agressió sexual.

McGowan va ser suposadament violada per Weinstein a 1997 durant el Festival de Cinema de Sundance . En aquest moment Messick va ser notícia quan va sortir a la llum un correu electrònic defensant Weinstein. La família de la representant va comentar que " veure el seu nom en els titulars cop i un altre , com a part de l'intent d'una persona d'obtenir més atenció per la seva causa personal, va ser devastador per a ella < / b> ".

La representant es va mantenir en silenci durant anys perquè no prengués més pes seu nom i per poder allunyar-se del soroll de la polèmica i de el cas d'agressió sexual de Harvey Weinstein . " Jill va permetre que el seu nom i la seva reputació es taquessin tot i no haver fet res dolent. Ella mai va triar ser una figura pública, aquesta elecció li va ser arrabassada " comenten la seva familiars més propers.