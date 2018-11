Que Selena Gómez no passa pel seu millor moment ja ho sabem. Que està intentant superar-lo, també. La cantant ha acudit en diverses ocasions a professionals per afrontar les diferents etapes de depressió per les quals ha passat, a més de l'ansietat.

En una entrevista a Harper 's Bazaar , la també actriu ha explicat que aquesta batalla durarà tota la vida, que no creu superar completament mai.

En la trobada, els temes principals van ser la salut mental i de com d'ara en endavant vol afrontar la seva carrera i la seva vida personal.

Selena busca renovar-se. El 2018 és l'any. "He tingut molts problemes amb la depressió i l'ansietat", explicava la cantant. "I he treballat en això, però no és una cosa que cregui que puc superar". "I estic bé amb això perquè sé que m'estic triant a mi mateixa abans que tota la resta, afegeix.

Les xarxes socials són una arma de doble tall." M'han donat una veu entre tot el soroll de la gent que intenta narrar la meva vida per mi ", va dir Selena, perquè considera que li permet parlar per si mateixa:" són les meves paraules, la meva veu i la meva veritat ", ha dit també.