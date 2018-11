Instagram crema cada vegada que Kim Kardashian publica una foto, sigui la que sigui. Si ahir batia el rècord Kylie Jenner de 'likes' a Instagram, Kim ha volgut unir-se a la festa. La celebritie ha compartit amb els seus milions de seguidors una fotografia a 'topless'.

Les crítiques van arribar al moment, però no va ser per la foto en si … sinó per la persona que la va fer! És la seva filla, North West, la fotògrafa.

A Kim se li pot veure d i esquena i davant d'un mirall, vestint uns leggins negres i amb el sostenidor descordat. Surt tapant-se els pits, però el flaix va delatar a la jove fotògrafa. Els internautes no van trigar a comentar la jugada en els comentaris. Un darrere l'altre, tot eren crítiques.

Cal destacar que North West només té 4 anys d'edat. No era cap secret: "Foto per North West", va comentar a més la model.

"Aquesta és una foto molt rara per fer que la teva filla te la faci" o "No crec que això estigui bé i mai faria que els meus fills fessin això "són alguns dels comentaris que es poden llegir en el Instagram de Kim. De fet, hi ha qui fins i tot parla de "abús mental infantil", és el que es pot llegir en els comentaris.