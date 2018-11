Zayn Malik ha llançat un avançament de la que serà la seva nova cançó, i ha aconseguit sorprendre als seus fans, no només per la cançó, sinó, sobretot, per l'estil de la mateixa . I és que l'ex membre de la famosa banda One Direction serà l'autor d'una banda sonora d'una pel·lícula, però no d'una pel·lícula qualsevol, sinó que ho serà d'un llargmetratge de Bollywood < / b>. L'artista ho ha comunicat en una entrevista que se li va fer per a la revista 'Elle Índia' .

A més de declarar que la banda sonora serà de Bollywood i al més pur estil del país, la cançó està escrita i interpretada en Hindi , un dels idiomes oficials de l'Índia . Tot aquest nou estil és part del que es vora, no només en aquesta cançó, sinó que el cantant britànic té pensat incloure en el seu nou disc sons Urdu i Bhangra , i tot això perquè el és un veritable fan de les pel·lícules de Bollywood .

< p>