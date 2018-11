Que la volta d'Operación Triunfo ha estat tot un èxit nacional i internacional ja ho sabíem. No obstant això, el que no sabíem era que, després del programa, la repercussió del mateix anava a ser la mateixa o fins i tot més gran.

Avui, #GraciasAmaia és "Trending Topic" a Twitter, davant la insistència de centenars de milers de seguidors de la jove cantant.

Així, els fans s'havien congregat a través de les xarxes per, a les 19:00, crear tendència a la xarxa i deixar Twitter ple de missatges de suport a la que ha acabat sent segona classificada, després Amaia, de la nova edició.

missatges com "#GraciasAitana per la teva ment traïdora" o " #GraciasAitana per ajudar-me a sortir d'un moment difícil i per sempre fer-me riure en les bones i en les dolentes "han omplert la xarxa.