Neymar sempre copa portades. Bé sigui pels seus gols, per les seves viguerías o per habituals sortides de to en xarxes socials, el futbolista brasiler és notícia a cada pas que dóna.

En aquesta ocasió, l'ex-futbolista del FC Barcelona ha cridat l'atenció per la seva altisonant festa d'aniversari. Envoltat d'amics i companys, Neymar va celebrar el seu 26 aniversari al costat dels seus companys del PSG, grans fites de la història del futbol brasiler com Ronaldo o els humoristes Malik Bentalha i Eric Judor.

El punt àlgid de la nit va tenir lloc amb la interpretació de Maluma, reconegut amic del futbolista, qui va cantar l'aniversari feliç micròfon en mà. Va ser llavors quan el jugador, emocionat, no va poder contenir les llàgrimes com mostra el vídeo difós per la 'El País'.