Pau López està en boca de tothom. Per la seva art i el seu saler, pel seu nou disc, per la seva proximitat i per la dubte que envolta la seva situació amorosa des de fa diverses setmanes.

Des que va decidir donar per conclosa la seva relació amb Laura Devesa -la seva parella de tota la vida-, López ha suportat rumors i mentides sobre la seva possible romanç amb Malú . Tots dos han coincidit en el rodatge de la Veu com coach i han mostrat una gran relació d'amistat fora del plató, però el temps ha demostrat que el cor de Pau està ocupat per una altra persona.

la revista 'Setmana' desvetllava aquest dimecres la veritable identitat de la nova parella del cantant. Enxampats in fragantti , el setmanari mostrava una sèrie de fotos junts que confirmava els últims rumors.

Claudia Nieto , vint anys, és una estudiant universitària . Filla d'un reconegut periodista, la jove madrilenya ha aconseguit conquerir a Pau que, tot i ser més de deu anys més gran , llueix encantat al seu costat.