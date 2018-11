Pamela Anderson (50) llueix feliç al costat de Adil Rami (32) . Tot i la diferència d'edat -de 18 anys- l'actriu ha confessat que la seva relació amb el futbolista de l'Olympique de Marsella travessa un gran moment i que, a més, li ha servit de gran ajuda.

rejovenida i radiant, Anderson ha superat un període gris després de consolidar la seva relació amb el qual fos futbolista de València i Sevilla . "no parla molt bé anglès, no parlo molt bé francès, però tots dos entenem l'idioma del cos " , ha afirmat l'actriu afegint que " el llenguatge de l'amor és més profund que les paraules " segons recull 'The Sun'.

Pamela, que ha patit fogots, tensions i constants canvis d'humor durant els últims mesos, no està disposada a "torturar" a aquells que té al seu voltant. No obstant això, la seva relació amb Adil i l'ajuda mèdica han aconseguit que redueixi els efectes de la seva actual estat menopàusic .

Per la seva banda, el futbolista es mostra content i enamorat . " Ell diu:" Anem, heu de tenir 30 anys, no 50 "" , comenta Anderson. Pel jove francès, la llegendària actriu és tota una "extraterrestre" per la seva actual físic.