La model Kate Upton s'ha sumat al, per desgràcia, multitudinari moviment #MeToo i va ser víctima d ' assetjament sexual a mans de Paul Marcià , cofundador de la marca de roba Guess .

Upton va optar per les xarxes socials com a primera via per visibilitat seu problema. Mitjançant Twitter , la model va denunciar que era una pena que una marca com Guess seguís en mans d'una persona com marcià.

"No s'hauria de permetre que fes servir el seu poder en la indústria per assetjar dones de forma sexual i emocional " , va afegir més tard a través d'Instagram.

No obstant això, Marcià es mostra tranquil davant les acusacions abocades sobre ell. Als seus 65 anys, el magnat de la moda ha negat la confessió d'Upton i l'ha convidat a discutir el problema davant dels tribunals .