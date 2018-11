¿Se li acabaran algun dia les historietes curioses a Robbie Williams? Si bé un dia et parla de visions i ovnis , al següent et salta amb contes de botox i el de després, de cocaïna . Els excessos del pop han provocat que el cantant britànic pugui comptar més relats que els germans Grimm. Fins i tot alguns més increïbles i meravellosos, com és el cas de l'últim.

Williams, ex -integrant de Take That i estrella del pop mundial, ha compartit en una entrevista amb Kiss FM al Regne Unit com va ser viure una nit de bolets al·lucinògens i desfasament a casa de < b> Bono , cantant d'U2.

Un cop les van consumir, Williams ha confessat que va quedar "paralitzat per la pintura més preciosa que mai hagués vist" . No obstant això, pocs minuts després va aparèixer Bono, qui li va dir que el que observava no era un quadre, sinó una finestra .

Respectuós i gentil amb l'amo de la casa, Williams no va retreure. "No anava a discutir amb ell. No anava a dir-li que estava equivocat" , diu destacant que l'únic que hi va haver va ser un silenci abans del final del dilema.

Qui portaria raó? De fet, ¿què li hauria dit Bono al bo de Robbie si hagués estat present la nit que, suposadament, va veure arribar als extraterrestres?