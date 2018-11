T'imagines rebre un Grammy per correu? Això va ser precisament el que li ha passat a Carlos Escalona. El Grammy Llatí que es va dur Justin Bieber fa uns mesos per la seva participació a 'A poc a poc' ha acabat en mans d'una altra persona. Casualitats de la vida, Carlos pertany activament també al món de la indústria musical, ja que resulta ser el productor musical que va treballar amb Marc Anthony en el seu àlbum "Marc Anthony for babies" , tal i com informa el portal americà 'TMZ'.

"Tots som humans, no?" Això han d'estar pensant des l'organització dels Grammy.

Així es va prendre Escalona l'error. No té desperdici:

Coincideix el lliurament errònia amb què Carlos esperava un altre guardó, ja que Marc Anthony for Babies va guanyar en la categoria de Millor Àlbum Infantil.