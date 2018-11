Gwyneth Paltrow és tema d'actualitat, però no per les passarel·les. L'actriu i model no deixa de sorprendre amb els seus consells a "Goop", un web d'estil de vida. En el seu dia el vam veure aconsellar el deixar-se picar per les abelles com a tractament cosmètic o lavatives de cafè per desintoxicar el cos. Tot genera polèmica. No obstant això, les xarxes han quedat petrificades davant l'última "anada d'olla" (com ha estat descrita en xarxes).

Aquest cap de setmana, l'actriu de 45 anys ho ha tornat fer . Es veu que, tal com ha quedat palès en les seves xarxes socials , l'actriu va organitzar una sèrie de reunions sobre salut a Nova York. Médiums, tarotistes … del voltant de tot el món van ser cridats per Paltrow per retrobar-se amb els morts. L'actriu oferia a les 600 persones, gairebé res, que van acudir a la trobada la possibilitat de posar-se en contacte amb els teus éssers estimats o fins i tot que et llegissin la mà. Tot per 520 euros.

Drew Barrymore, Laura Linney, Chelsea Handler i Bryce Dallas Howard, amigues de l'actriu, van acudir.