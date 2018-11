Bibiana Fernández va visitar ahir a la nit al plató de ' El Hormiguero' , programa d' Antena 3 Televisió.

A l'espai conduït per Pablo Motos , l'actriu es va sincerar i va parlar del sotrac econòmic pel qual travessa, un desagradable situació que, a poc a poc, va superant amb l'ajuda de les persones més properes .

Fernández , entre llàgrimes, va comptar com els seus companys de cartell en l'obra ' L'amor segueix en l'aire ', Alaska i Mario Baquerizo , van comprar la seva casa de Boadilla de la Muntanya perquè 'Bibi' pogués solucionar els seus problemes amb el fisc.

"Quan vaig tenir el problema amb Hisenda, que es va vendre la casa i la van comprar aquests senyors, el meu problema no era de canviar-me de casa perquè al capdavall casa meva és on sóc jo, on són les meves gossos i on estan els meus amics ", ha comentat.

Pel que sembla Hisenda se l'ha tret " tot " i ara ha de començar de nou.