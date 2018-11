"Mai havia rebut un missatge tan explícit i d'una manera tan violenta com aquesta" . Així comença el missatge de Victor Palmero en xarxes socials. L'actor -present en sèries com La que se avecina , Física o química o Amb el cul a l'aire – ha rebut de forma constant missatges de assetjament i crítica fent referència al seu condició sexual i al seu paper en algunes de les seves intervencions.

"Si us fiqueu amb companys de classe perquè us sembla divertit us convido a invertir tota aquesta energia en vosaltres " , confessa Palmero, que ha compartit el seu missatge amb la Policia Nacional per denunciar la persecució soferta.

Segons recull l'edició espanyola del 'Huffington Post', el jove actor ha estat qualificat d ' "Maric * n de merda, fill de p * ta o transvestit" després d'interpretar personatges com Alba Recio a La que se avecina .