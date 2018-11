La mítica revista 'Interviú' ha acabat la seva aventura per la història d'Espanya amb una portada diferent, una portada en negre que ressalta tres elements que són importants per tancar l'últim número de la revista, la silueta de Marisol , cantant amb la qual van obrir el primer número de la revista fa 42 anys , el nom de la revista, que apareix, com sempre, en vermell, i el titular de la portada, que resa '42 anys de la nostra història '.

Segons informa 'La Vanguardia' aquesta última portada ha volgut recopilar el material més històric de la revista ??b>, ja que, tant la protagonista, Marisol, que va obrir la primera portada d' 'Interviú', com els elements que hi apareixen fan que fan que els lectors recordin la història del famós magazine i rememorin el significat que aquesta revista ha tingut per a la societat.