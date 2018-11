L'artista californiana dormirà més a gust sabent que el fan que l'assetjava per tot Estats Units i d'origen polonès. La justícia americana ha pres la decisió després que Katy portava dies preocupada per la situació que vivia amb Pawel Jurski , però ara ha estat deportat a Polònia per un delicte d'assetjament. Segons informa 'La Vanguardia' el desembre passat va intentar pujar a l'escenari en un xou de la cantant a Miami i va haver de ser desallotjat per la seguretat, a continuació es va avisar la policia.

L'assetjador va estar a 6 shows de la cantant i en tots ells va intentar acostar-se a ella amb la consegüent expulsió. El director de seguretat de Katy Perry va confirmar que Pawel és el mateix home que va escalar fins a la planta 14 de l'hotel Miami Beach per veure a Katy Perry . Per això ha estat declarat culpable del delicte d'assetjament agreujat i de resistència a les forces de seguretat i ha estat condemnat a ser deportat.

< blockquote class = "twitter-tweet" data-lang = "ca">

ÀSIA I am Bringing # WITNESSTHETOUR to you in 2018 & # 127.759;

Be sure to stay on the L & # 128.064; Kout for more cities soon & # 10071; Details at https://t.co/VNXmphzGRG pic.twitter.com/asO6KBkK4i

& mdash; KATY PERRY (@katyperry) 28 novembre 2017

< p>