L'hivern no només porta amb si nous estils i looks de moda, ara el pentinat també importa. Aquest començament d'any ha tingut una tendència diferent per bandera, que té com a capitost de sèrie a Emma Watson, el serrell.

L'última que ha caigut en les xarxes d'aquesta última tendència ha estat l'actriu Shaileene Woodley . L'actriu de Big Little Lies ha estrenat look a les passarel·les de París i aposta per un serrell que cau a l'altura aproximada de les seves celles.

El serrell s'ha popularitzat aquest inici de 2018 gràcies als looks de Emma Roberts o la ja esmentada Emma Watson. Al Festival de Cinema de Sundance ia París s'han pogut veure més serrells a l'aire, combinats sobretot amb cabelleres recollides.