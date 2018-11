Que Selena Gómez és una de les artistes del moment ho sabem tots. A més de ser una gran referent per a milions de joves (només a Instagram, 132 milions), no són només les xarxes socials el que ocupen el dia a dia de la cantant. El gimnàs i mantenir-se en forma, un de les rutines que Selena busca mantenir constant.

És la seva entrenadora personal la que ha tractat aquest tema en públic, en ser preguntada sobre les dietes i rutines de treball que té l'actriu per mantenir el seu cos a to, més ara en l'era post-vacacional de Nadal. Selena va perdre molt de pes quan va estar ingressada en una clínica per recuperar-se del estrès i del lapsus que va patir.

Rosoff Davis, el revela així en una entrevista: "L'any passat em vaig assegurar que al camerino del seu tour sempre tingués vegetals, proteïnes, arròs integral i grans sencers ", fent especial èmfasi que el desgast que genera una actuació és" sublim ".

Dormir bé, important

Menjar de manera equilibrada i mantenir aquesta dieta no és l'únic secret a veus per mantenir la línia. Dormir bé i beure molta aigua s'eleven com els principals acompanyants d'una bona alimentació, generant així una rutina saludable enfront als greixos i els sobrepesos.