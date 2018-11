Tamara Gorro no està passant per un bon moment a nivell personal. Després de patir la pèrdua d'éssers estimats com les morts del seu amic Antonio i del pare de la seva amiga Maria, la blocaire ara veu com l'estat de salut d'una filla d'uns amics seus és delicat.

Segons informa la revista ' Setmana ', es tracta d'una nena a la qual Tamara diu princesa, i que en el seu compte d'Instagram ha aprofitat per dedicar-li unes paraules emotives per a traslladar-li tot el seu ànim i suport. Tant en xarxes com al seu bloc, en referència al desig en la seva 31 aniversari, Barret explicava que en tan sols cent seixanta-vuit hores l'any "ha tret a la seva gent tot el que volia: salut i pau".

D'altra banda, al seu bloc personal ha escrit aquest missatge dedicat a la menor: " Princesa , és hora de llevar-se la corona i posar-se l'armadura "mentre que als seus pares els va motivar a superar" el mur "que els ha posat la vida en el seu camí.