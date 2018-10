El 2018 està sent un dels començaments més relaxats per Justin. No obstant això, a poc d'acabar el mes de gener, ja hi ha tema de conversa si de Bieber un vol parlar. Les xarxes socials van explotar després del vídeo en què surt fent un massatge a la seva mare, generant fins i tot polèmica.

Com a "un excés de proximitat". Així descriuen els seguidors de l'artista el gest que Bieber ha tingut amb la seva mare, Pattie Mallette. Els defensors del músic van saltar immediatament per defensar la tendresa amb la qual Justin actua.

Actualment, l'artista es troba de vacances a la platja, amb la seva mare. No obstant això, per desgràcia seva mare es va torçar el turmell i s'esta movent en cadira de rodes.

"No ets doctor, no ho toquis", se sent dir a Pattie, mentre el seu fill es riu. Instagram va ser testimoni del vídeo, sense tenir ni mitja idea del que allò anava a generar.

Pattie també pregunta als seus seguidors si hauria de confiar en la mans de Justin Bieber per a aquest massatge o no , posant una enquesta. Diversos fans de l'artista han vist aquesta escena com una mostra de la bona relació entre tots dos. D'altres han cregut que el vídeo és inadequat.