Ed Sheeran ha anunciat el seu compromís amb Cherry Seaborn i els fans del cantant s'han tornat bojos amb aquesta notícia, però també es van emportar una gran decepció quan van saber que aquest anunci també posa una punt i final a la seva carrera com a cantant , és més, ha donat un data exacta en què això passarà.

El britànic és un dels artistes més reeixits dels últims anys i, després d'un any fora dels escenaris i de les seves xarxes socials, va decidir tornar amb molta força i amb una de les cançons que més s'han escoltat aquest 2017, Shape of you , a més ha esgotat entrades a tots els llocs que ha visitat per tot el món.

la data que Ed ha posat per deixar la seva carrera musical és la data en què compleixi 30 anys , és a dir, d'aquí a tres. Aquest és el moment triat pel cantant per acabar la seva carrera, i el motiu no és altre que el seu desig de tenir fills a aquesta edat . L'artista britànic ha declarat que " ambició és baixar a zero tan aviat tingui fills . Seré com, 'realment ja no m'importa ja que tinc una altra vida que he de cuidar '". i que està "a punt, anem, autobús de gira per a nadons, nadons grassonets que caminen per aquí ".