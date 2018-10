La Crida (2017) segueix recollint èxits i, amb ella, els seus creadors. Javier Calvo i Javier Ambrossi segueixen fent esforços i collint èxits per convertir-se en els directors referència de tota una generació.

Propers i normals < / b>, "els Javis 'van pujar a l'escenari del Complex Marguiños (Madrid) per recollir el guardó a' Millor Comèdia 'i van sorprendre amb el seu discurs.

Executat per Javier Calvo, el speach va servir com a agraïment i com a reivindicació; com a protesta i com a suport a tots aquells nens que encara se senten sols i marginats per la seva condició sexual .

"Si algun nen que m'està veient té por i sent que no li voldran, que sàpiga que va a trobar el seu lloc, que complirà el seu somni i que Javier Ambrossi i jo escriurem històries perquè se senti inspirat " , deia entre llàgrimes Calvo.

La Crida, va dir el seu creador, "parla del valor de ser tu mateix, de trobar el teu camí i, malgrat qui li pesi, ser qui tu vols ser. jo sóc gai, tinc un nuvi que em vol, una família que em dóna suport i sóc aquí agafant aquest premi " .

El discurs ha aconseguit fer-se viral en xarxes socials gràcies a la seva veritat i sentiment. Ni més, ni menys, el que ha passat ahir a la nit no va ser més que una nova mostra de realitat ; un gest comú que ha estat rebut amb els braços oberts per una societat que busca nous referents .