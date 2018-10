Va fer història. Es va confirmar en un dels actors més carismàtics i influents del nou segle i, per desgràcia, va acabar convertint-se en llegenda . La mort iguala a tots i fins i tot multiplica els èxits d'un, però en aquest cas el reconeixement és merescut.

Avui, dilluns 22 de gener de 2018, el món compleix deu anys sense Heath Andrew Ledger (Perth, 1979). Conegut com un dels texans homosexuals de Brokeback Mountain (2005), com el soldat descastat de El Patriota ??i> (2000) o com el millor joker que ha vist Batman a la gran pantalla, Ledger va morir de forma sobtada privant-nos d'una carrera meteòrica de difús sostre.

Una sobredosi accidental de medicaments receptats contra la pneumònia van provocar una aturada cardiorespiratòria mortal a l'actor de 28 anys . Acabava d'acabar el rodatge de El cavaller fosc i va deixar a mitges la cinta de L'Imaginari del Doctor Parnassus , dirigida per Terry Gilliam. Amb múltiples guardons pòstums, Ledger ens va regalar una trajectòria tan impecable com envejable, tan curta com intensa, tan sensata com imprudent .

Les mostres d'afecte i nostàlgia són una constant a Internet durant el dia d'avui. Centenars de milers de missatges inunden les xarxes socials fent de Heath trending topic mundial ; un nou homenatge per a un artista que va acabar marcant a una generació.