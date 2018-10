Chester ha tornat … i Alba Carrillo també. La model va protagonitzar el primer lliurament de la temporada al format dirigit per Risto Mejide , que també va comptar amb el ballarí Nacho Duato com a convidat.

Alba va utilitzar el seu pas pel programa per carregar de nou contra el seu ex-marit-el tennista Feliciano López. "Hi ha guapos als que al final agafes mania i ja ni els veus atractius ni res" , confessava sobre l'esportista manxec, amb qui manté una relació molt tensa des de fa diversos mesos.

No obstant això, Carrillo sí va obrir diàleg cap a la seva anterior parella, amb qui també ha mantingut un vincle complicat. Alba va parlar de Fonsi Nieto com aquella persona que li "va obrir les portes a la maduresa" , indicant que li va complicar la seva carrera a les passarel·les alhora que catapultava la seva imatge en els mitjans.

"va ser la primera persona amb la qual em vaig anar a viure i vam tenir un fill. va ser molt ràpid, però no ens penedim cap dels dos" , afegeix mostrant un to molt menys bèl·lic que amb el tennista.

Com que la temàtica del programa girava entorn de la bellesa , Alba també va aportar matisos i opinions sobre el món de la moda i la seva pròpia experiència en ell.

"Els dissenyadors no volen dones famoses. Les models hem de ser penjadors. Tu no pots sobresortir per sobre de la seva roba" , confessava crítica afegint que aquest concepte li "fa gràcia".

"Hi ha una doble moral terrible" , confessava sobre les passarel·les. "A la Madrid Fashion Week et demanen un pes determinat. Si ho dones, no caps a la roba dels dissenyadors, així que t'aprimes, però et posen pesos en els sostenidors o et fan beure dos litres d'aigua abans de pesar-te i passar la prova ", afegeix.

" la moda és tot façana. cal aixecar catifes perquè hi ha molta merda aquí ficada " , diu Carrillo, qui sembla haver-se fet un tip del seu rol de celebrity.

"sembla que he de ser per dins igual que per fora. he de ser mona. I no . Tots ens enfadem, ens cabreamos o fem coses que no estan bé. Cadascú tenim el nostre clixé ", confessa a l'indicar que li va arribar a resultar " còmode ser la rossa tonta " .