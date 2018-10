L'advocat de Donald Trump ha pagat 130.000 dòlars a Stephanie Clifford, actriu porno. El pagament va tenir lloc un mes abans dels comicis de l'any 2016, per un pacte que li impedia parlar públicament d'una trobada sexual entre ella i Donald Trump. L'actriu sempre ha negat que tal trobada hagués tingut lloc. No obstant això, la revista "In Touch" revela, i així ho recull The Wall Street Journal, Clifford ha revelat que aquesta relació sí que va tenir lloc. S'afirma a més que a informació procedeix d'una entrevista a l'any 2011.

"Genèric, de llibre de text". Així defineix l'actriu la nit amb l'ara president dels Estats Units. "In Touch" també revela el lloc on va passar: a la suite d'un hotel al Llac Tahoe en 2006. A més, la història hauria estat corroborada pel polígraf, al qual va ser sotmès Stephanie durant l'entrevista.

"Donald va estar mirant-me tot el temps i després vam acabar anant a un altre forat junts al mateix carret de golf (…) després em va preguntar si volia sopar aquella nit. i jo estava com, ' Sí, és clar! ' (…) Acabem sopant a l'habitació ", recorda l'actriu.

En l'entrevista, Clifford recorda un dels moments més destacats d'aquella nit . Després de mantenir relacions sexuals, Donald li va dir: "Et diré, et trucaré. He de veure't de nou. Ets increïble. Hem de portar-te a 'L'Aprenent' (programa de televisió que llavors presentava Trump)".

Tot i que l'acord, signat a 130.000 & euro ;, s'ha fet públic avui, la Casa Blanca afirma que es tracta d ' "informes antics i reciclats que ja van ser publicats i totalment desmentits abans de les eleccions". < / span>

l'advocat de Trump acusa el Periòdic d'estar "sembrant acusacions excèntriques sobre el president. a més, va enviar un comunicat signat per Storm Daniels en el qual l'actriu nega haver el" ' affaire 'sexual i / o romàntic "amb Donald, afirmant a més que els rumors" són falsos ".

el cas segueix obert. Avui, públic l'acord.