Chabelita va comentar que no havien estat juntes aquest Nadal; "li vaig dir a la meva mare que la nit de Nadal la passaria amb la meva família , que Alberto i el meu fill, i la meva mare ho va entendre però també li vaig dir que la Cap d'Any podríem passar-tots en al Rocío, però no va voler perquè hi hauria molta gent. Jo ho feia per treure-la de Cantora , però no va voler. Llavors li vaig dir que aniríem nosaltres a Cantora i va ser quan em va dir que el meu fill i jo sí, però Albert no ".

També va explicar que la seva relació amb la tonadillera, la seva mare, s'ha ressentit per la mala relació que té Isabel Pantoja amb l'actual parella de Chabelita ??b>, pare del seu nét. "Es va dir que jo l'havia venut per una foto que havia sortit i el pitjor és que jo crec que ella després s'ho creu" va comentar la filla d'Isabel Pantoja.

La filla de la tonadillera va assegurar, amb una mica de tristesa, que li agradaria que " passés més temps amb nosaltres i amb el meu germà , que sortís més, perquè es mereix ser feliç " .