Carlos Navarro, 'El Yoyas', ha parlat per primera vegada amb els mitjans des que fos acusat d'assetjament per Fanya Bethencourt , mare dels seus fills.

Navarro, que va ser detingut a Gran Canària i posat en llibertat provisional amb una ordre d'allunyament respecte a la seva família, ha concedit una entrevista a la revista QMD !, on ha negat la versió de la seva ex-parella.

"L'únic que hi ha hagut és coacció, fins i tot amenaça, i no a ella, a una tercera persona" , afirma 'El Yoyas' afegint que la mare dels seus fills li ha "agafat" pels polèmics antecedents mediàtics que l'envolten.

d'altra banda, Bethencourt afirma que tant ella com la seva actual parella han rebut amenaces de Carlos, qui ni tan sols li coneix. "Encara que no vull explicar-ho, hi va haver molt més" , diu al confessar que no es va presentar abans davant la justícia "perquè no volia que se sabés que això porta passant des de fa anys" .

a més, Fanya nega la versió de Navarro, qui diu no poder veure els seus fills i el qualifica d ' "horrible, fastigós, repugnant" concloent amb rotunditat i afirmant que "Carles ha fet coses molt dolentes".