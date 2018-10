El triangle amorós de Maria Lapiedra, Mark Hamilton i Gustavo González ha acaparat l'atenció de mitjans de comunicació i telespectadors al llarg de tot el Nadal. L'ex-actriu porno i el prestigiós col·laborador de programes del cor van confessar que feia vuit anys junts, sent per tant infidels a les seves respectives parelles. Després d'això, va esclatar una situació que va passar de ser desconeguda i íntima al dia a dia de les portades i programes de la premsa rosa.

Des de llavors, Lapiedra -casada amb Mark Hamilton, pare dels seus dos fills- ha maximitzat la rendibilitat del seu relat facturant fins a 42.000 euros després del seu pas per caça-papallones (1.500e), PoliDeluxe (10.000), Sálvame Deluxe (14.000e amb dues intervencions), Sálvame Diari (3.200e amb quatre intervencions) i alguna intervenció en agències segons informa 'El Economista'.

segons informa 20Minuts, tant Lapiedra com la seva parella estarien esprement al màxim la situació per fer-la el més rendible possible. de fet, l'actriu va fer públic ahir, a Sálvame, que podria tractar-se d'un parany a Gustavo, per a "lucrar-se" a càrrec seu.

l'última bomba va esclatar quan Patiño va preguntar a Mark si havia vist al seu encara dona. Després de negar-ho va acabar admetent quan la periodista va filtrar havia fotos d'ells junts en una pastisseria de Barcelona, ??cap a les sis de la tarda. "Bé, és que tinc mala memòria", va ser llavors el que va dir Mark, quedant en evidència. Sobre aquest tema escriu Rosy rum-rum al seu bloc a 20Minuts, explicant la situació amb tot luxe de detall.

No tot queda aquí. La versió de l'arquitecte és que habúan quedat per portar a una de les seves filles al metge, però llavors Patiño va revelar en directe que la conversa que van mantenir, en qualsevol lloc menys un hospital, podria haver estat gravada. Aquesta seria la clau del cas, ja que en aquesta conversa quedaria demostrat que el que uneix ara mateix a tots dos no és res més que el negoci.

Maria ha dit que les fotos que desmunten la trama muntada entre Lapiedra i el seu marit van a veure la llum en els propers dies. Cal destacar que Gustavo , per la seva banda, va aparèixer a Sálvame Deluxe pel preu de 15.000 euros i ara negocia la seva participació a Supervivientes – possiblement al costat de Lapiedra- per no menys de 20.000.