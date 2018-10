Després de la tempesta, ve la calma. I si no, que l'hi diguin a David Bustamante. El càntabre ha tornat a relluir el seu millor somriure després del període de Nadal pujant una foto al seu compte d'Instagram pujat a uns cavallets en què es pot veure la "enveja" que sent per la seva filla Daniela: "La meva filla m'ha donat enveja i al final he començat. Primer dia d'equitació … Molt content! " expressava.

Tal com recull la revista 'Setmana', els fans del músic destaquen la il·lusió i la felicitat de Bustamante, que feia molt temps que no mostrava la seva millor cara a distanciar-se de la que continua sent el seu dona, Paula Echevarría.

No és el primer missatge d'optimisme que llança. La passada Cap d'Any va acomiadar l'any amb un comentari en què assegurava que el 2017 va ser un any "lleig". Tot i això, ha argumentat que li ha servit per a "aprendre i créixer", i no va deixar passar l'oportunitat per desitjar a tots els seus seguidors un feliç 2018.

Foto: < a href = "https://www.instagram.com/p/BdvTYmmHh_J/?hl=es&taken-by=davibusta" class = "nueva_ventana"> Instagram David Bustamante