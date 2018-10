"James Franco acaba de guanyar. Si us plau mai em pregunteu per què vaig deixar la indústria del cinema i la televisió". Així acabava la confessió en xarxes socials d'una de les tres suposades víctimes de l'actor californià.

Recent guanyador del Globus d'Or a Millor Actor pel seu paper a The Disaster Artist, Franco amb prou feines ha pogut celebrar el guardó ja que tan sols unes hores després de rebre-ha estat acusat d'abús sexual per tres actrius diferents.

Ally Sheedy -qui va publicar l'esmentat tweet-, Violeta Paley i Sarah Tither-Kaplan han estat les tres dones que han denunciat la causa a través de les xarxes socials.

Sheedy va compartir escenari amb Franco el 2014, quan van representar l'obra The Long Shrift; Paley, per la seva banda, ha denunciat que l'actor "empènyer el seu cap cap a la seva penis al cotxe" i "va convidar a la seva amiga de 17 anys al seu hotel" i, finalment, Tither-Kaplan ha reconegut abusos contractuals en algunes de les pel·lícules que Franco ha dirigit.

Segons recull Europa Press, la periodista April Wolfe -del LA Weekly, va confessar que l'escàndol de James Franco porta un temps sent investigat pels mitjans, que afegeix que "algunes persones es van acostar a mi per explicar-me les seves trobades amb ell ".

After my profile of Franco was published, some people reached out de dir les em about encounters with him. I knew a story was being worked on by some reporters, but these folks got impatient. It 's hard to watch someone who hurt you be lavished w / praise. https://t.co/GPNVIMlWhO

April Wolfe (@AWolfeful) 8 gener 2018