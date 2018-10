Barrejar romanços, infidelitats, drames i ruptures sempre ha suposat èxit televisiu. Maria Lapiedra (33) és conscient d'això i, en conseqüència, ha sabut esprémer la seva història.

L'ex-actriu de cinema per a adults ha recorregut la graella de Telecinco per explicar als quatre vents la seva aventures i desventures amb Gustavo Gonzalez (55), reconegut periodista del món de la faràndula, aconseguint engreixar en diversos milers d'euros el seu compte bancari .

Lapiedra – casada amb Mark Hamilton, pare dels seus dos fills- ha maximitzat la rendibilitat del seu relat facturant fins 42.000 euros després del seu pas per caça-papallones (1.500e), PoliDeluxe (10.000), Sálvame Deluxe (14.000e amb dues intervencions), Sálvame Diari (3.200e amb quatre intervencions) i alguna intervenció en agències segons informa 'El economista '.

el diari informa també que la rendibilitat treta per Hamilton i Gonzalez ha estat molt inferior, tot i que el primer d'ells ha ingressat fins 11.000 euros . Gustavo, per la seva banda, va aparèixer a Sálvame Deluxe pel mòdic preu de 15.000 euros i ara negocia la seva participació a Supervivents -possiblement al costat de Lapiedra – per no menys de 20.000 .

L'encreuament de retrets ha estat constant. Mentre continua l'enrenou sobre la veracitat de l'affair i la seva possible reincidència , Hamilton ha afirmat que les seves filles "creixeran i no voldran ni mirar a la seva mare" .