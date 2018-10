Segons publica la revista 'Setmana', l'actriu està passant unes Nadal diferents a les d'altres anys i és que són les primeres que està lluny de fins a fa mesos era el seu marit, David Bustamante . Tots dos han passat aquests dies juntament amb els seus familiars més propers en els seus llocs d'origen, però lluny l'un de l'altre.

L'actriu que l llegar divendres passat al seu poble, Candás , continua gaudint d'uns dies de la mar i de la tranquil·litat que li ofereix aquest lloc. A més, ha aprofitat per retrobar-se amb la seva gent més propera i ens ho ha fet saber a través de les seves xarxes socials, on ha compartit diverses imatges envoltada de família i amics divertint-se.

No sabem com és la relació que mantenen David i Paula a hores d'ara, però si podem veure la felicitat de l'actriu a les seves xarxes socials. Segons la revista esmentada, tant el cantant com Paula mantenen una relació cordial per la seva filla Daniela. Haurem d'esperar l'arribada de 2018 per conèixer bones o dolentes notícies sobre el futur de la parella.